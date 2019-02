Deze 2 Vlaamse vijftigers zijn de coolste natuurfotografen: kamperen bij min 50 graden en oog in oog staan met beren

De mooiste stilstaande beelden zijn ook écht bevroren. Dat bewijst het koppel natuur­fotografen Marion (56) en Werner (51) uit Wezemaal, die in extreme kou kamperen om de natuur op haar puurst vast te leggen. Een roeping die resulteert in ijzige nachten bij -50, bevroren vingers en witte neuzen. “Als je alleen bent en je tijd neemt, zie je meer.”

“Het is wat komiek om te zien hoe Belgen in paniek schieten zodra het begint te sneeuwen. Iedereen kleedt zich gewoon slecht. Met een beetje aanpassing heb je nergens last van.”

Marion Demanet uit Wezemaal ...