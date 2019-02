Deze leerkracht bedacht een chemiespel dat stilaan heel Vlaanderen verovert: “Het spel ademt de sfeer van labojassen en proefbuisjes”

Antwerpen / Hoboken / Nijlen -

Een spel dat leerkracht chemie David Lambrechts jaren geleden ontwierp, vindt zijn weg over heel Vlaanderen. Samen met leerlingen van het Technisch Instituut Don Bosco bedacht hij Elementary. Een gezelschapsspel dat studenten chemie op een speelse manier inwijdt in de geheimen van chemische elementen. Intussen wordt het gespeeld door ruim duizend leerlingen in meer dan vijftig Vlaamse scholen.