Videoref én scheidsrechter bekennen: Club Brugge had penalty moeten krijgen tegen AA Gent. Maar ze hebben wel een verklaring

Birger Verstraete die zondag in de slotfase van Club Brugge-AA Gent Hans Vanaken zomaar omverliep: iedereen zag er een strafschop in. Behalve de ref en de VAR. Tot gisteren dan, toen zowel Bram Van Driessche als Kris Bellon een mea culpa sloeg. Toch heeft die laatste, die als hoofdschuldige wordt gezien, er een uitleg voor: “We hebben te snel beslist.”

Wanneer besefte je zondag: “Oei, Bellon”?

“Het laatste kwartier van de wedstrijd was al heftig geweest, in de laatste minuten na de fase was er geen tijd geweest om er lang bij stil te staan. Toen we naar ...