Wat als… Anderlecht in Play-off 2 belandt?

Het is echt niet meer ondenkbaar: Anderlecht niet in Play-off 1, maar in Play-off 2. Dat zou in de eerste plaats een enorm gezichtsverlies zijn, maar tegelijkertijd een financiële klap voor RSCA. Nóg een. Het verschil tussen nietszeggende partijtjes tegen Union en Moeskroen en de echte titelstrijd met Club en Genk: een bedrag dat neigt naar 3 miljoen euro. En wel hierom.

• Abonnementen compenseren?

Hoeveel volk komt er nog naar het stadion als Anderlecht straks aan de bak moet tegen Eupen, Zulte Waregem of pakweg Lommel? Want de nummers 2 tot 4 uit 1B nemen ook deel aan PO2 en dat zijn nu Beerschot Wilrijk, Union en Lommel. Veel RSCA-fans zullen dan hun kat sturen en de tribunes zullen halfleeg blijven. Losse ticketverkoop lijkt in dat geval een illusie en hoeveel eters zullen er vooraf nog in de sterrenrestaurants van het Astridpark zitten?

Al zijn de Brusselse abonnees eigenlijk verplicht om nog te komen, want in de abonnementen van paars-wit zit Play-off 1 al verrekend. De duurste abonnementen – niet-vip – kostten 600 euro. Dat komt neer op 30 euro per thuiswedstrijd: 15 in de reguliere competitie en 5 in Play-off 1. Alleen kun je voor die PO2-duels tegen Lommel en co. toch geen 30 euro eisen?

Oké, op de abonnementen staat niet expliciet dat het om Play-off 1 gaat, maar als ze in Brussel geen opstand willen, gaan ze hun fans toch moeten compenseren. Gewoon geld terugstorten zal Anderlecht niet doen, maar het kan bijvoorbeeld wel een bedrag storten op de cashless payment card waarmee de supporters drank en eten kunnen kopen in het stadion.

• 11 procent kans op Europees voetbal

Anderlecht speelt al 56 jaar op rij Europees voetbal. Marc Coucke wil echt niet de voorzitter zijn die deze reeks onderbreekt. Uiteraard kan het nog om via Play-off 2 Europees voetbal te halen, maar op basis van de statistieken heb je toch niet meer dan 11 procent kans. In de voorbije negen edities van de play-offs haalde de winnaar van PO2 namelijk maar één keer Europees voetbal via de barragematch met de nummer 4 uit PO1: Genk in 2010. Oostende (2014) en Westerlo (2011) wonnen Play-off 2 weliswaar ook, maar zij moesten de barragematch niet spelen. KVO wegens geen Europese licentie en Westerlo omdat het via de beker al in Europa zat.

Foto: BELGA

Anderlecht zou in PO2 natuurlijk de grote favoriet zijn, maar hoe gemotiveerd zullen de sterren nog zijn? En als de kleine clubs zich nog één keer opladen, zal het tegen de Brusselse topclub zijn. Vraag maar eens aan ervaringsdeskundigen Standard en AA Gent hoe moeilijk het is om als topclub PO2 te winnen.

• Minder sponsor- en tv-geld

PO2 zorgt ook voor imagoschade. Anderlecht heeft verschillende grote en belangrijke sponsors. Die willen visibiliteit en in PO2 valt dat toch tegen. Sommige topsponsors hebben resultaatsclausules in hun contracten staan. Zo betaalt shirtsponsor BNP Paribas meer als paars-wit kampioen wordt dan als het lager in het klassement eindigt. Wat zal dat geven buiten de top zes?

Ook het tv-geld zal verminderen. Dat wordt berekend op basis van verschillende parameters. Zo is het klassement van de laatste vijf jaar een belangrijke sleutel. Onder het oude bestuur stond RSCA bijna altijd eerste in die tv-klassering, maar als het nu weer naast de titel grijpt, werd het in de laatste vijf jaar maar één keer kampioen en viel het zelfs één keer buiten de top zes. Dat zal de club toch een aanzienlijk bedrag kosten en die lage eindklassering sleept ze ook de volgende vijf jaar mee.

Foto: Isosport

• Spelers niet in de etalage

Coucke zal een kapitaalsverhoging van 35 miljoen doorvoeren, maar dan heeft Anderlecht nog altijd schulden. Om echt orde op zaken te stellen, heeft Anderlecht eens Champions League-miljoenen nodig of moet het een speler voor dubbele cijfers verkopen. Maar wie? Trebel misschien? Alleen staan de spelers in PO2 natuurlijk niet in de etalage. Welke buitenlandse club ziet een zekerheidje in een gast die uitblinkt tegen Cercle of Oostende in een (na)competitie die er niet toe doet? In het verleden gebruikte Standard Play-off 2 dan ook gewoon om jongeren te testen en ervaring te laten opdoen.

• Conclusie: tot 3 miljoen euro verlies

Op sportief vlak zou PO2 Anderlecht het schaamrood op de wangen bezorgen. En financieel mag het dan ook weer verlies inschrijven. AA Gent miste zo’n 3 miljoen euro toen het in 2014 in het vagevuur terechtkwam. Anderlecht moet rekening houden met een schade die zeker neigt naar 3 miljoen euro.