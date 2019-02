Björn Vleminckx (Antwerp) naar eersteprovincialer

Björn Vleminckx zegt het profvoetbal vaarwel. De 33-jarige aanvaller is bezig aan zijn laatste maanden in de B-kern van Antwerp, waar hij al sinds najaar 2017 vertoeft. Maar in de zomer loopt zijn (dik) contract eindelijk af en hij kiest dan voor een avontuur op lager niveau. Vleminckx gaat dicht bij huis voetballen, bij Oppuurs, de huidige nummer twee in eerste provinciale Antwerpen. Ook Wintam (in vierde provinciale) informeerde, maar dat was dan weer een stap te laag. Vleminckx brak destijds door bij KV Mechelen, werd topschutter in Nederland bij NEC, zat anderhalf jaar bij Club Brugge en vertoefde ook nog een tijd in Turkije. Hij verzamelde drie caps voor de Rode Duivels.