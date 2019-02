CLUBNIEUWS. Club Brugge laat nog speler vertrekken, Nederlander moet Bezus doen vergeten bij STVV

In de plannen van Ivan Leko paste hij al enkele maanden niet meer, nu trekt Ivan Tomecak de deur van Club Brugge definitief achter zich dicht. Bij Anderlecht is Elias Cobbaut ziek geworden na de verloren Clasico op het veld van Standard. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Nu is ook Cobbaut ziek

De beloften van Anderlecht speelden gisteravond tegen Club Brugge. Met een ploeg vol A-kernspelers, maar niet met Elias Cobbaut, die verstek moest geven. Zondag stond de linksback nog tussen de RSCA-fans op de tribune in Sclessin, vanwaar hij op Instagram een filmpje postte. Maar op zondagavond trok hij nog naar de dokter en meldde zich nadien ziek bij Anderlecht.

Op de club hopen ze alvast dat de ziekte van Vranjes niet besmettelijk is. Die miste begin januari de stage omdat hij ‘ziek’ was en dat is nog altijd niet opgelost. De verdediger zit nog in de B-kern. Voor Cobbaut zijn het geen aangename tijden, want onder Rutten heeft hij het moeilijk om zich door te zetten. Tegen Standard en Gent haalde de aankoop van dik 3 miljoen de selectie niet, tegen Eupen was hij lichtgeblesseerd.

CLUB BRUGGE. Tomecak keert terug naar Rijeka

In de plannen van Ivan Leko paste hij al enkele maanden niet meer, nu trekt Ivan Tomecak de deur van Club Brugge definitief achter zich dicht. De 29-jarige rechtsback tekent deze week een contract bij zijn ex-club Rijeka. Dat kan, omdat in Kroatië de transferperiode langer open is dan bij ons.

Tomecak kwam in de zomer van 2017 bij KV Mechelen terecht na een tip van Club Brugge. Dat volgde de eenmalige international al enkele jaren, als mogelijke opvolger van Thomas Meunier. In januari 2018 nam Club Brugge Tomecak dan zelf over van KV Mechelen. Hij scoorde bij zijn debuut op Antwerp, maar brak nooit echt door bij blauw-zwart. Dit seizoen verzamelde hij amper 156 minuten in drie wedstrijden. Zijn contract liep nog tot 2021, maar Club laat hem voor een zacht prijsje gaan.

STVV. Transfervrije Nederlander moet Bezus doen vergeten bij STVV

STVV heeft dan toch een vervanger beet voor Roman Bezus. Rai Vloet zette op Stayen zijn handtekening onder een contract van anderhalf seizoen. De 23-jarige Nederlander was een vrije speler, nadat hij zijn contract bij de Italiaanse eersteklasser Frosinone had verbroken.

Vloet is een technisch onderlegde voetballer en beschikt over een goeie vista. Hoewel hij tot zestien invalbeurten kwam in het eerste elftal van PSV, brak hij er niet door. In het seizoen 2016-2017 werd hij uitgeleend aan stadsgenoot en tweedeklasser FC Eindhoven. Vorig jaar trok hij dan naar NAC Breda, dit seizoen kwam hij bij Frosinone niet verder dan één basisplaats en vier invalbeurten.

KV OOSTENDE. Jaarboek deze week in de bus

Elke abonnee krijgt deze week het jaarboek van KVO in de bus, een magazine van bijna tweehonderd pagina’s met interviews, foto’s en informatie. “We rekenen erop dat deze geste bij de fans toch in goeie aarde valt ondanks de mindere periode waarin we zitten”, klinkt het bij KVO. Opvallend: net als Capon, Canesin en Nkaka siert ook Bjelica nog de cover, maar dat was onvermijdelijk. “Op de cover prijkt een mooi kunstwerk van Dominique Lobbestael, maar dat dateert nog van vorig jaar”, geeft Oostende nog mee. Bjelica zit nog steeds in de B-kern.

KV KORTRIJK. Mboyo keert in juni al terug

De beloften speelden gisteren nog op Moeskroen. De A-kern had een vrije dag. Deze week komt voor Rolland en zeker Rougeaux nog te vroeg om weer aan te sluiten. Ilombe Mboyo (foto) keert voor de voorbereiding in juni in principe terug naar Kortrijk. Al-Raed huurt hem slechts voor een beperkte periode.

ZULTE WAREGEM. Combiregeling in Anderlecht

De loketten aan het Astridpark zullen voor de wedstrijd komende zondag niet geopend zijn. Er geldt een combiregeling. Zulte Waregem krijgt een kleine 400 zitplaatsen en 240 staanplaatsen toegewezen. Kaartjes zijn alleen te verkrijgen bij officiële supportersclubs tot zaterdag. De busreis is inbegrepen.

CERCLE BRUGGE. Palun niet in de derby

De spelers hadden gisteren een vrije dag. Vandaag is er training. Morgen wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Lloyd Palun mist zondag de derby wegens zijn vijfde gele kaart. Om die reden werd Lusamba zaterdag in Waregem gespaard. De beloften speelden gisteren in Brugge tegen Antwerp. Ter gelegenheid van de derby werd een video online gezet met als slagzin: Wie het kleine niet eert, is Brugge niet weerd.

CLUB BRUGGE. Salzburg wint oefenpot tegen Beijing Guoan

FC Salzburg heeft in een oefenpot Beijing Guoan verslagen met 2-0. Gulbrandsen en Haaland zorgden voor de goals. Tijdens de rust wisselde coach Rose zeven spelers, maar dat veranderde weinig. De Oostenrijkse tegenstander van Club hield een stage in Portugal om zich voor te bereiden op de dubbele confrontatie in de 1/16de finales van de Europa League. Het seizoen in Oostenrijk ligt nog stil tot eind februari. Deze week staan nog twee oefenmatchen gepland tegen Altach en Vorwärts Steyr.

AA GENT. Beloften onderuit in Genk

Gisteravond werkten de beloften hun derde duel af in het kader van Play-off 1. Jong AA Gent ging op bezoek bij RC Genk op zoek naar een eerste zege in de play-offs. In Genk kon Ferrera voor dit lastig uitduel ook een beroep doen op Eric Smith, Thibault De Smet en Giorgi Kvilitaia, die op deze manier wedstrijdritme moeten onderhouden. De Gentse bezoekers klommen na rust op voorsprong, maar de thuisploeg zette in een mum van tijd orde op zaken en won uiteindelijk met 3-2. De Gentse doelpunten kwamen van Van Daele en Jalloh.

LOKEREN. Musona hervat de trainingen

Goed nieuws voor Knowledge Musona. De Zimbabwaanse flankaanvaller hervat vandaag de trainingen bij Lokeren. Musona stond even aan de kant nadat er windpokken werden vastgesteld, maar lijkt nu opnieuw volledig fit. Steve De Ridder ging gisteren op controle voor zijn schouder. In Lokeren hopen ze dat hij deze week opnieuw aansluit op training. Hetzelfde geldt voor Ari Skulason, die sukkelde met de adductoren.

WAASLAND-BEVEREN. Vlotte zege voor beloften

De beloften hebben gisterenavond hun wedstrijd met ruime cijfers gewonnen van Sint-Truiden. Op het kunstgrasveld achter de Freethiel werd het uiteindelijk 5-1.

De manschappen van Jonas Ivens kregen versterking van enkele spelers uit de A-kern: Kevin Debaty, Davino Liessens, Tuur Dierckx, Alexis Gamboa, Denzel Jubitana, Din Sula, Francesco Forte en Stefan Milosevic kwamen allen in actie. Din Sula (2x), Francesco Forte, en Quinten Claeys (2x) tekenden voor de Beverse doelpunten.

RC GENK. Zhegrova nu ook officieel van Basel

FC Basel maakte maandagavond de komst van Edon Zhegrovza bekend. De Zwitserse club huurt de Kosovaar voor achttien maanden van RC Genk. Rotblau bedong ook een optie. “Ik kijk hard uit naar deze nieuwe club, dit nieuwe leven”, aldus Zhegrova. “Het is fijn om deel uit te maken van de grootste club van Zwitserland. Ik zal mijn uiterste best doen om de ploeg zo veel mogelijk te helpen winnen.” De beloften versloegen AA Gent met 3-2. Alle goals vielen na de pauze. Invaller Leveh, Lathouwers en Bertaccini zorgden voor een verdiende zege.

ANTWERP. Geen Bolingi op training

Antwerp trainde gisternamiddag een eerste keer in aanloop naar de competitiematch van zaterdag in Lokeren (aftrap om 20.30 uur). Geen Jonathan Bolingi op het oefenveld. De Congolees gaf forfait wegens ziekte. Govea, herstellende van een knieblessure, werkte een deel van de oefensessie met de groep af en een deel apart. Voor het overige was iedereen present. Vandaag trainen Bölöni en zijn manschappen om 10.30 uur.