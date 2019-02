Zeven doden en zwaargewonde bij brand in Parijs

Bij een brand in een appartement in Parijs in de nacht van maandag op dinsdag, zijn zeven mensen omgekomen en is een persoon zwaargewond geraakt. Dat zegt de brandweer in de Franse hoofdstad.

“Het dodental kan nog stijgen, omdat het vuur nog altijd woedt op de zevende en achtste verdieping”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Het gebouw, dat acht verdiepingen telt, is gelegen in het 16de arrondissement, in het zuidwesten van Parijs. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Er raakten ook 27 mensen lichtgewond, onder wie drie brandweerlieden. Zowat tweehonderd brandweermannen kwamen het vuur bestrijden. Ze moesten ook verschillende bewoners redden die op daken van de buren waren geklauterd om aan de brand te ontsnappen.

Verschillende gebouwen in de buurt werden geëvacueerd.