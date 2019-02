Kinderversie YouTube gelanceerd in België

Met ‘YouTube Kids’ krijgen ouders een nieuw kanaal voor kinderfilmpjes. De app die speciaal voor kinderen is gemaakt bestond al in tientallen andere landen, maar wordt vandaag ook in België gelanceerd.

YouTube Kids werd vier jaar geleden in de VS gelanceerd, en biedt ‘gezinsvriendelijke inhoud’ met kanalen en afspeellijsten in vier categorieën: shows, muziek, leren en ontdekken.

Foto: Google België

De app biedt ouders de mogelijkheid te waken over het kijkgedrag van hun kinderen. Ze kunnen instellen welke filmpjes hun kinderen mogen zien en hoelang ze de app mogen gebruiken. In de modus ‘goedgekeurde content’ van de app kunnen ouders elke video of ieder kanaal selecteren, waaronder inhoud van bijvoorbeeld Ketnet, Bumba, De Smurfen, Maya de Bij en Samson & Gert, waartoe ze hun kind toegang willen bieden.

Child Focus spreekt van “een stap in de goede richting”. “Als Belgisch Safer Internet Centre zijn we als Child Focus blij dat ook de grote industriepartners hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan om bepaalde uitdagingen omtrent de online veiligheid van kinderen aan te pakken”, zegt Chief Prevention & Development Officer Nel Broothaerts.

YouTube Kids is een gratis app, met advertenties die op voorhand zijn beoordeeld. Zo wordt er geen reclame getoond voor voeding, dranken of videogames en passeren er geen klikbare advertenties. Wie geen advertenties wil, kan een YouTube Premium-abonnement nemen.