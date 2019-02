Opnieuw plofkraak in bankfiliaal: veel schade

/ Bree - Dinsdagochtend vond een plofkraak plaats in een bankkantoor van Argenta in Bree in Limburg. De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse. “Ontmijningsdienst DOVO is momenteel ter plaatse. Het filiaal zal gesloten blijven vandaag”, aldus Argenta-woordvoerster Christine Vermylen aan Belga.

De plofkraak zou dinsdagochtend omstreeks 4 uur plaatsgevonden hebben. In het bankkantoor is er heel wat materiële schade, maar de dieven vertrokken wel zonder buit. “Er lag inderdaad geen geld op straat”, bevestigt burgemeester Liesbeth Van der Auwera. Wel is er een auto met Nederlandse nummerplaat zijn blijven staan aan de bank, mogelijk is er dus een link met de bende die achter de eerdere plofkraken in Limburg zat.

Niet enkel aan het bankfiliaal is er schade, ook aan een naastgelegen appartement en wagens die geparkeerd stonden.

Derde plofkraak

Het is de derde plofkraak op enkele weken tijd in Limburg. Op 20 januari werd een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van BNP Paribas Fortis aan het Marktplein in Hamont-Achel. Een week daarvoor werd ook al een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van een bpost-kantoor in Kinrooi.