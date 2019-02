Joke Schauvliege excuseert zich voor opmerkelijke uitspraken: “Ik ben er zelf ook van geschrokken hoe ik dat gezegd heb”

Joke Schauvliege (CD&V) heeft dinsdagochtend in ‘De Ochtend’ op Radio 1 gereageerd op haar opmerkelijke speech. De minister van Omgeving, Natuur en Landbouw gaf toe nooit contact te hebben gehad met de Staatsveiligheid over de klimaatbetogingen. Ze excuseerde zich uitvoerig voor die eerdere uitspraken. “Ik heb me laten meeslepen door frustraties”, klinkt het onder meer. De organisatoren van de klimaatacties reageren verbouwereerd en ook uit de politiek komen heel wat misnoegde reacties.

Tijdens ‘De Ochtend’ op Radio 1 reageerde Schauvliege voor het eerst live op enkeleopvallende uitspraken in een speech bij het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS). “Ik geef toe dat ik nooit rechtstreeks contact heb gehad met Staatsveiligheid”, klonk het. “Ik excuseer me daarvoor.”

“Weinig geslapen”

De minister liet weten dat ze de voorbije weken heel wat verwijten naar het hoofd gegooid kreeg en zich daardoor gefrustreerd voelde. “Ik wil het niet goed praten, maar ik heb de laatste weken heel veel bagger over me heen gekregen en heel weinig geslapen. Ik heb me tijdens de speech dan ook laten meesleuren door frustraties.”

Hoewel Schauvliege toegeeft dat ze niet de waarheid heeft gesproken, ontkent ze dat ze bewust heeft gelogen. “Ik ben ook maar een mens. Ik heb niet willens nillens de waarheid verdraaid. Ik heb niet gelogen, ik heb me vergaloppeerd”, aldus de minister. “Het was niet om de achterban daar een plezier te doen. Ik heb de voorbije jaren altijd al opgeroepen tot verzoening tussen natuur en landbouw. Ik heb dat ook uitdrukkelijk vermeld in mijn speech en vind het erg jammer dat alles verloren zou gaan door die uitspraak. Als we meer willen doen voor het klimaat hebben we iedereen nodig en moeten we niet polariseren.”

Minister af?

Op de vraag of Schauvliege nu wel minister kan blijven, nu haar geloofwaardigheid is aangetast, reageert ze stellig. “Ik heb mijn excuses aangeboden, meer kan ik niet doen. Het heeft weinig zin om hier met een vergrootglas naar te kijken. Ik denk dat er een mooi palmares ligt op het vlak van klimaat, maar geloof wel dat we nog veel moeten doen. Ik zou dat werk graag verderzetten.” Schauvliege herhaalde ook dat ze blij is dat er zoveel mensen opkomen voor het klimaat.

De CD&V-minister heeft naar eigen zeggen ook al contact gehad met haar voorzitter Wouter Beke. “Ook hij betreurt dat die uitspraak is gebeurd. Maar de voorzitter weet dat ik werk op basis van verzoening en niet op basis van polarisering.”

Bijzonder kritische speech

De bal ging aan het rollen toen Joke Schauvliege op een nieuwjaarsreceptie van het Algemeen Boerensyndicaat van Zuid-Oost-Vlaanderen zich zaterdag bijzonder kritisch uitliet over de klimaatmarsen en klimaatspijbelaars. In haar speech suggereerde de minister dat de acties op donderdag deels opgezet zijn. Dat zou volgens haar te maken kunnen hebben met wraakacties van natuurorganisaties, die maar moeilijk konden verteren hoe toenmalig minister van Landbouw Vera Dua (Agalev/Groen) aangepakt werd op betogingen van landbouwers. Ook zei Schauvliege dat haar uitspraken steunen op informatie die ze vanuit Staatsveiligheid gekregen heeft, dat bleek nadien gelogen.