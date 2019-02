Oppositie misnoegd na uitspraken Schauvliege: “Haar uithaal is ‘klimaatminister’ onwaardig”

Brussel - Groen-fractieleider Björn Rzoska noemt de uitspraken van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) een “majeur politiek incident”. “Ofwel heeft Joke Schauvliege informatie van de Staatsveiligheid gewoon te grabbel gegooid, ofwel liegt ze en maakt ze hiermee het engagement van duizenden verdacht”, zei Rzoska op Twitter. Ook de andere oppositiepartijen zijn niet te spreken over de uitspraken van de minister

In een toespraak bij het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) in Lierde heeft minister Schauvliege opmerkelijke verklaringen gedaan over de klimaatbetogingen. “Er zit wel wat meer achter dan een spontane solidariteitsactie voor het klimaat”, verklaarde ze onder meer. Intussen gaf de CD&V-minister toe dat ze een fout heeft gemaakt.

Björn Rzoska vraagt zich af of Schauvliege nog wel namens de Vlaamse regering spreekt. “Haar uithaal is een ‘klimaatminister’ onwaardig”, aldus de Groen-fractieleider.

Joris Vandenbroucke (SP.A): “Minister functioneert niet meer”

“Het is duidelijk dat minister Schauvliege niet meer functioneert”, klinkt het bij Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke (SP.A). “Eerst ziet ze steun in de klimaatacties, dan weer wraak. Allemaal om de realiteit maar niet onder ogen te moeten zien: dat haar beleid gewoon niet werkt. De minister heeft fouten gemaakt, dat is duidelijk. 70.000 mensen wegzetten als een complot op basis van informatie van de Staatsveiligheid, terwijl je niet eens contact hebt gehad met de Staatsveiligheid. Hallucinant is dat.”

Volgens Vandenbroucke heeft het weinig zin om het ontslag van de minister te eisen. “In die vier maanden die de regering nog resten, zie ik er het nut niet van in”, klinkt het. “Gelukkig hebben we als parlement het laken naar ons toe getrokken, want het is duidelijk dat we van Schauvliege niets meer moeten verwachten. Die kan ook gewoon niet meer functioneren.”

Geert Bourgeois (N-VA): “Staan open voor alle voorstellen”

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt de speech van Joke Schauvliege ongelukkig. “Het is goed dat de minister zich hiervoor verontschuldigd heeft”, zegt hij aan onze redactie. “De deelnemers aan de klimaatbetogingen, jong en oud, manifesteren uit idealisme en bezorgdheid. Zoals ik namens de regering in het parlement verklaard heb: hun zorg is onze zorg.”

Bourgeois benadrukt dat de bezorgdheden over het klimaat wel degelijk ernstig genomen worden. “Wij staan open voor alle voorstellen in het kader van het openbaar onderzoek van ons Vlaams Energie- en Klimaatplan en zullen de dialoog verder voeren. Alle sectoren, ook de landbouw, moeten samen met ons de strijd voeren tegen de klimaatverandering.” De minister-president betreurt dat de indruk gewekt is dat de landbouw zich niet zou moeten engageren en roept de minister op om de komende maanden met concrete beleidsmaatregelen te bewijzen dat die indruk verkeerd is.

Matthias Diependaele (N-VA): “Dit is hallucinant”

Vlaams fractieleider Matthias Diependaele (N-VA) zegt met verstomming geslagen te zijn door de uitspraken van Schauvliege. “Dit is gewoon hallucinant en absurdistisch en heb er geen flauw idee van waarom ze dit doet.”

Of de minister moet aanblijven, daarover spreekt Diependaele zich voorlopig niet uit.