Vakbonden hopen dat regering loonwet aanpast: “Meer dan 0,8 procent opslag moet mogelijk zijn”

De loonwet moet worden aangepast, zodat vrije onderhandelingen mogelijk zijn en er meer dan 0,8 procent loonopslag mogelijk is. Dat hebben de vakbonden dinsdag gezegd voor aanvang van een ontmoeting met premier Charles Michel.

Het tweejaarlijks loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers zit op een dood spoor. Na amper enkele dagen onderhandelingen bleek een akkoord half januari onmogelijk. De vakbonden vinden een loonsverhoging van 0,8 procent bovenop de index voor de komende twee jaar onvoldoende. De werkgevers zeggen zich aan de wet te houden. De berekeningen volgens de loonwet resulteerden deze keer in maximale marge waarmee de lonen mogen stijgen van 0,8 procent. De vakbonden kondigden voor 13 februari een nationale staking aan.

Na het afspringen van het overleg riep de regering de sociale partners op het overleg voort te zetten. Dinsdagochtend werden de vakbonden ontvangen door Michel, minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

De vakbonden hopen van de regering te horen dat ze de loonwet zal aanpassen. “Een loonnorm van 0,8 procent is onvoldoende. De regering moet de wet aanpassen. Desnoods via het parlement. Dat is een gerechtvaardigde eis”, aldus Mario Coppens, voorzitter van de liberale vakbond, bij aanvang van de ontmoeting. Of het overleg nog een kans van slagen heeft, hangt af van de mogelijkheden die de regering en de werkgevers bieden, aldus nog Coppens. Tussen de standpunten van bonden en werkgevers gaapt alvast nog een Grand Canyon, stelt Coppens.

Ook ACV-voorzitter Marc Leemans zei voor de start van het onderhoud te hopen van de regering te horen dat die de loonwet zal aanpassen. De huidige loonwet maakt immers “vrije onderhandelingen onmogelijk”, dixit Leemans.

Minister Peeters hoopt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, ook de vakbonden. “Maar de wet aanpassen ligt niet op tafel. We zullen zien”, aldus Peeters dinsdagochtend.

In de namiddag ziet de premier de werkgevers.