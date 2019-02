Acteur Liam Neeson onder vuur na hevige uitbarsting: “Na verkrachting van een vriendin wilde ik een zwarte vermoorden”

Liam Neeson heeft in een interview over zijn nieuwe film Cold Pursuit een schokkend verhaal verteld dat zelfs bij zijn medespeler Tom Bateman een heftige reactie opriep. “Na de verkrachting van een vriendin wilde ik een zwarte vermoorden”, zei de ‘Men In Black’-acteur.

Voor zijn rol in de nieuwe film wilde hij zich inleven in zijn karakter, een vader die wraak wil nemen op de drugsdealers die vermoedelijk zijn zoon hebben vermoord. Aan The Indepenent vertelt Neeson dat hij daarom herinneringen opriep aan de verkrachting van een dierbare vriendin van hem, “enige tijd terug”.

Zij kwam hem vertellen wat er gebeurd was, maar omdat ze niet wist hoe hij eruitzag, vroeg hij naar de huidskleur van de dader. “Ze zei dat het een donkere man was. Ik ging daarop door de buurten met een gummiknuppel, hopend dat ik werd benaderd door iemand - en ik schaam me ervoor het te zeggen - hopend dat een “zwarte klootzak” uit een pub zou komen en ruzie met me zou maken, weet je? Dan kon ik hem vermoorden.”

Medespeler in Cold Puersuit Tom Bateman reageerde geschokt op de onthulling. Ook op Twitter ligt de 66-jarige acteur ondertussen zwaar onder vuur.

