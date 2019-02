Rogiertunnel twee uur gesloten wegens ventilatieproblemen

Brussel - De Rogiertunnel op de kleine Brusselse ring is dinsdagochtend bijna twee uur in beide richtingen afgesloten geweest wegens problemen met de ventilatie. Dat bevestigt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.

“De tunnel werd gesloten uit veiligheidsoverwegingen”, zegt Paemen. “In geval van een brand of rookontwikkeling zou een evacuatie niet mogelijk zijn.” Ondertussen werd een team van technici ter plaatste gestuurd.

Sinds ongeveer 9.20 uur is de tunnel weer vrij in beide richtingen, meldt Paemen. De sluiting van de tunnel veroorzaakte fileleed in de ochtendspits en er zijn nog altijd gevolgvertragingen.