CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi zwaar teleurgesteld in Schauvliege: “CD&V dreigt hele generatie te verliezen”

CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi is bijzonder teleurgesteld in Joke Schauvliege. “Hoe jammer is het om zoiets te horen van de minister”, klinkt het. Maar of ze ontslag moet nemen of niet, daar wil hij zich niet over uitspreken.

“Ik heb het de voorbije weken en dagen opgenomen voor de 75.000 betogers en 35.000 klimaatspijbelaars. Mensen die zich engageren voor onze samenleving. Ik heb er alleen maar lof voor. En dan dit … Hoe jammer is het dan om zoiets te horen van de minister.”

Generatie verliezen

Hoe het nu verder moet, daar wil de jongerenvoorzitter zich niet over uitspreken. Hij zegt wel blij te zijn dat Schauvliege zich heeft verontschuldigd. “Dat was ook noodzakelijk. Het is goed dat dit communicatief is rechtgezet. Maar hierdoor dreigt CD&V wel een hele generatie te verliezen”, klinkt het.

Toch denkt Mahdi wel dat CD&V nog altijd geloofwaardig kan zijn op het vlak van klimaat. “Kijk naar verschillende maatregelen die we in de Vlaamse regering hebben voorgesteld, maar die door Open VLD en N-VA werden afgeblokt. We kunnen nog op de lijn van de jongeren zitten en met onze standpunten overtuigen”, aldus Mahdi. “Ik weet dat de perceptie niet meteen de allerbeste is, maar we moeten dit met communicatie en beleid rechtzetten.”