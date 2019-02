Rechter mild voor grafdelvers die graven plunderden en gouden tanden verkochten

Brugge - Een voormalige grafdelver van stad Brugge heeft van de strafrechter twaalf maanden celstraf met uitstel gekregen voor grafschennis en bezit van verboden wapens. Kevin D. (33) uit Loppem nam foto’s van menselijke resten en deelde die beelden via WhatsApp. Twee collega’s van D. sloegen munt uit de gouden tanden en juwelen die ze aantroffen in graven.

De feiten kwamen toevallig aan het licht toen spilfiguur Kevin D. (30) uit Loppem in oktober 2017 werd opgepakt tijdens de rellen na de voetbalmatch tussen Club Brugge en Antwerp. Op zijn smartphone stonden talrijke lugubere foto’s van menselijke resten en er was zelfs een schedel te zien waarop hij een hakenkruis tekende. Hij deelde de beelden met vrienden en collega’s via WhatsApp waar ze voorzien werden van wansmakelijke commentaren.

Naast negentien feiten van grafschennis werd Kevin D. ook schuldig bevonden aan bezit van verboden wapens. Bij een huiszoeking werden in zijn woning een stroomstootwapen, een telescopische wapenstok, een machete en een boksbeugel aangetroffen. Het OM beschouwde het hakenkruis als aanzetten tot racisme. Maar de rechter weerhield die verzwarende omstandigheid niet. Ook voor loondiefstal werd D. vrijgesproken.

Gouden tanden verkocht

Verder onderzoek wees uit dat twee collega’s van D. munt sloeg uit de gouden tanden en juwelen die ze aantroffen in graven op Brugse kerkhoven. “Als eksters plunderden ze alles wat blinkt uit de graven en dat voor een paar honderd euro. De goudsmid maakten ze wijs dat ze de sieraden op zolder gevonden hadden. Dat bewijst dat ze de herkomst ervan wilden verdoezelen”, aldus procureur Fauve Nowé tijdens het proces in december.

Steve N. (33) uit Pittem en Kevin R. (36) uit Brugge kregen de gunst van de opschorting. Een milde uitspraak, want het OM had voor hen acht maanden cel gevraagd. Een vierde collega, Bruggeling M.V. (43), werd schuldig bevonden aan één feit van grafschennis en kreeg hiervoor eveneens opschorting van straf.

Verdediging: “Gangbare praktijk”

Volgens de advocaten van de grafdelvers waren de feiten laakbaar, maar niet strafbaar. “Het was hun taak om menselijke resten na het verlopen van grafconcessies in een massagraf te deponeren. Als ze daarbij iets van waarde vonden in het zand hielden ze dat voor zich. Dat was een gangbare praktijk en aangezien dat goud aan niemand toebehoorde kan er geen sprake zijn van diefstal”, pleitte Franky Baert, de advocaat van Kevin D.

Ook de grafschennis achtte de verdediging niet bewezen. “Als de concessie is verlopen is er juridisch geen sprake meer van een graf”, meende advocaat Reginald Van Belleghem. De foto’s pasten volgens de advocaten in een vorm van morbide humor. “Zij moesten met hun handen botten, schedels en tanden oprapen en in een massagraf deponeren. Dankzij humor konden ze die lugubere taferelen beter verwerken. Zij hebben nooit nabestaanden willen kwetsen.”

“Jarenlang had het stadsbestuur geen regels en liet het de grafdelvers maar begaan”

De stad Brugge kreeg van de rechter 1 euro symbolische schadevergoeding toegekend wegens imagoschade. Heel wat minder dus dan de gevraagde 5.000 euro. De rechter verwees in zijn vonnis naar het feit dat Steve N. in 2015 al melding maakte van anomalieën maar toen geen maatregelen nam. Peter De Becker, de advocaat van Kevin R., nam tijdens het proces de houding van stad op de korrel. “Jarenlang had het stadsbestuur geen regels en liet het de grafdelvers maar begaan. Maar toen alles uitkwam, moesten deze mensen er voor opdraaien.”

Volgens Stijn Leliaert, de advocaat van M.V., leden de beklaagden zwaar onder de mediabelangstelling. “Zij worden aangezien als rovers die kisten openbraken en actief op zoek gingen naar goud. Maar dat was helemaal het geval niet. Mijn cliënt heeft zijn job tien jaar lang met hart en ziel uitgevoerd.” M.V. en Kevin D. werden ontslagen. De twee anderen zijn nog steeds in dienst van de stad, maar niet als grafdelver.