Vanaf 1 juli is eerste aanmaning waterfactuur gratis

Vanaf 1 juli wordt de eerste herinneringsbrief voor wie zijn waterfactuur nog niet betaalde gratis. Die brief zal ook pas na een maand in de bus vallen in plaats van na twee weken. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) bevestigt het nieuws.

Oppositiepartij SP.A kaartte in maart van vorig jaar aan dat de waterbedrijven in Vlaanderen wel erg kwistig gebruikmaken van herinneringsbrieven. Wie zijn rekening niet betaalt, krijgt vandaag nog altijd een aanmaning na vijftien kalenderdagen. Sommige waterbedrijven doen dat gratis, maar anderen rekenen na twee weken al meteen een ‘administratieve kost’ aan. Zo vraagt De Watergroep, de grootste drinkwaterleverancier van Vlaanderen, vanaf de eerste brief meteen 7,5 euro.

Vlaams Parlementslid Rob Beenders (SP.A) rekende uit dat De Watergroep op die manier elk jaar 4 miljoen euro opstrijkt. In totaal verstuurden de Vlaamse waterbedrijven in 2017 een recordaantal van 1.181.071 herinneringsbrieven.

Zowel oppositie als meerderheid werd het er in maart in het Vlaams Parlement over eens dat er iets moest veranderen. Ook minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) beaamde dat, maar nadien bleef het windstil.

Nu is er eindelijk een datum waarop de eerste aanmaningsbrief gratis wordt. Als alles goed gaat, treden de nieuwe regels vanaf 1 juli in werking, zo bevestigt het kabinet van Schauvliege. De eerste aanmaning zal dan bij alle waterbedrijven gratis zijn en ook pas na een maand in de bus vallen, in plaats van de huidige vijftien dagen.