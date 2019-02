Veganisten voeren vreedzaam protest aan slachthuis in Torhout

Torhout - Een dertiental leden van Save Movement Belgium voeren momenteel actie aan het slachthuis Van Hoornweder langs de Vredelaan in Torhout. Het gaat om een vreedzaam protest waarbij de actievoerders symbolisch afscheid nemen van de dieren.

“De dieren die hier toekomen hebben heel hun leven in donkere stallen en vuile lucht geleefd”, zegt actievoerder Clio Fordeyn (34) uit Koksijde. “Als zij op de vrachtwagen worden gezet voor hun rit naar het slachthuis is dit de eerste maal dat ze verse lucht inademen. Ze hebben nooit liefde gekend en daarom staan wij hier om ons respect te tonen voor de dieren die hier stierven, die hier momenteel sterven en die hier in de toekomst zullen sterven.” De actievoerders zijn allemaal veganisten. Ze bannen alle producten van dierlijke herkomst uit hun leven.

“Ze voeren op vreedzame wijze protest en dat vind ik op zich correct”, reageert kwaliteitsverantwoordelijke Philippe Maryssal van het slachthuis Van Hoornweder. “Iedereen heeft uiteraard recht op een eigen mening. Maar ik snap niet goed wat de meerwaarde is van een actie voor ons slachthuis. We doen er alles aan om de wettelijke normen inzake dierenwelzijn na te leven. Zo hebben we een drietal jaar geleden geïnvesteerd in een gloednieuwe stal die voldoet aan de meest recente normen inzake dierenwelzijn. We krijgen regelmatig controle maar hebben tot op heden altijd een gunstig rapport gekregen.”

In augustus voerde Save Movement Belgium ook al actie aan de pluimveeslachterij Lammens in Torhout. Maandag zal dit normaal opnieuw gebeuren, maar dan wel door de organisatie All For Animals.

