Hallo, voetbalbond? In Nederland denken ze eraan beelden van videoref in stadion te laten zien

In Nederland denken ze eraan de beelden van de videoref in de stadions te laten zien. Mogelijk wordt er zelfs de komende maanden al mee geëxperimenteerd, schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Bedoeling is om de toeschouwers duidelijk te maken waarom een scheidsrechter een bepaalde beslissing maakt.

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond zegt aan de krant dat hij ervan bewust is dat de fans in het stadion “soms een stukje uitleg missen”. Hij bevestigt ook dat ze in Nederland nu aan iets bezig zijn om de beelden van de videoref in de stadions te laten zien, al is dat niet evident. De juiste beelden moeten ter plekke op de schermen worden getoond, en om het publiek de videoref niet te laten beïnvloeden mag dat pas gebeuren nadat de beslissing al gemaakt is.

Het zou alleszins een volgende stap zijn in de ontwikkeling van de videoref in het voetbal. In onze grote enquête omtrent de videoref werd door meer dan 10% van de bevraagden al aangegeven dat ze zich eraan ergeren dat je nooit officieel op de hoogte gebracht wordt waarom een doelpunt goed- of afgekeurd wordt. In Nederland zijn ze sowieso verder op dat vlak: in het verleden werd de communicatie tussen videoref en scheidsrechter achteraf ook al op internet gezet door de Nederlandse voetbalbond.

LEES OOK. GROTE ENQUÊTE. Wat vindt u van hetze rond videoref?