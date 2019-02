Executie in Antwerpen laat diepe sporen na: “Monsterlijk was het, en nu willen we gerechtigheid”

Antwerpen - “Dit was een verschrikkelijke, monsterlijke moord”, zegt de Turkse consul-generaal in Antwerpen Metin Ergin. “De Turkse gemeenschap wil nu dat gerechtigheid geschiedt, op een zichtbare manier.”

De consul-generaal was een van de honderden mannen die maandagmiddag de gebedsdienst bijwoonden voor Emre Sogutlu (28), die zaterdag is doodgeschoten door de uitbater van een pitabar en een café in de Brederodestraat.

De dienst vond plaats op de parking buiten aan de kleine Mehmet Akif Moskee in de Desguinlei, vlak naast de Ring. Terwijl een ijskoude wind iedereen geselde, sprak de lokale imam de doodsgebeden uit, staande naast de kist.

Consul-generaal Metin Ergin: “Wie doet zoiets? Hoe kan het dat die mensen wapens hadden?” Foto: Victoriano Moreno

Iets verderop, apart, volgde een twintigtal vrouwen de dienst. Sommige familieleden konden hun tranen niet bedwingen. Volgens een neef is vooral de tweelingbroer van Emre ontroostbaar. Hun vader ging een toespraak houden, met ook een oproep tot kalmte “voor de jongeren”, maar was te zeer overmand door emoties. Emre Sogutlu laat een vrouw en een dochtertje van 1 jaar na.

De eigenlijke begrafenis zal plaatsvinden in het Turkse dorp waar de familie afkomstig is. De familieleden zijn volgens de neef gisterenavond al vertrokken naar Istanboel, vanwaar het nog een rit van vijfhonderd kilometer is naar het dorp.

Verontwaardiging

Er waren Turken uit heel het land afgezakt naar Antwerpen. Ze waren er niet alleen bij wijze van steunbetuiging. Volgens verschillende leden van de gemeenschap is er de overtuiging dat de schutter een sympathisant is van de Koerdische PKK, die door Turkije als een terroristische organisatie wordt gezien. Met hun aanwezigheid zouden de Turken tonen dat ze dit niet tolereren.

Volgens officiële bronnen had de schietpartij zaterdag niets te maken met de Turks-Koerdische spanningen. Wat de verontwaardiging er niet minder om maakt. “Het was als een oorlogsmisdaad, eerst schieten op weerloze mensen, ze verwonden en daarna de executie en dat voor het oog van omstanders”, zegt consul-generaal Metin Ergin. “Wie doet zoiets? Hoe kan het dat die mensen wapens hadden?”

In hand gesneden

In de Brederodestraat beschrijft een buurtbewoner hoe er vrijdagnacht al een felle ruzie was ontstaan in de zaak van de schutter, Mehmet Y. “Hij had de Turkse bezoekers te veel aangerekend en ze pikten dat niet. Een groep rond Mehmet Y. heeft de Turken achtervolgd, een van de Turken werd bij het incident in de hand gesneden.”

Iemand zegt dat Mehmet Y. er door de jongeren op was aangesproken dat hij een paar dagen eerder op een PKK-meeting was gezien.

Emre Sogutlu en Ozan, de jongeman die in de rug is geschoten en die volgens de neef verlamd zou blijven, waren zaterdag verhaal gaan halen bij Mehmet Y. “De geldkwestie was waarschijnlijk maar een gevolg van diepere spanningen”, zeggen een paar buurtbewoners. “De aanwezigheid van de provocerende Koerdische uitbater met zijn pitabar en zijn luidruchtige café, met veel muziek, drugs, buikdanseressen en vechtpartijen, was sommige Turken een doorn in het oog.”

Echt duidelijkheid over het waarom van de schietpartij is er ook voor de familie nog niet.

Mehmet Y. verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Volgens zijn advocaat toont hij berouw over zijn daad. “Het had zo ver niet mogen komen en het slachtoffer had niet mogen sterven”, vindt hij.

“Mijn zoontje is bang”

In de Brederodestraat lijkt het leven zijn gewone gang alweer te gaan. Maar de winkeliers in de buurt klagen dat ze geen volk over de vloer krijgen en zeggen dat mensen schrik hebben. Een paar zaken vlak bij de plaats van het drama zijn gesloten. Politiemensen houden vanop het kruispunt alles in de gaten.

“Mijn zoontje was bang toen ik hem vanmorgen naar de school hier in de straat bracht”, zegt een Turkse bewoner.

Juf Julie: “Het is hier best een leuke omgeving. Het is zo jammer dat dit moet gebeuren.” Foto: Victoriano Moreno

Juf Julie van het zesde studiejaar van de school De Kleine Wereld zegt, als de bel heeft geluid om 15.30u, dat ze in de klas over het drama hebben gesproken. “Veel kinderen hadden er iets over gehoord en mochten dat vertellen. Eén jongen woont tegenover de plaats van de schietpartij, maar hij zat op zijn Playstation en heeft niks gemerkt.”

Volgens de juf vonden de kinderen het beangstigend, maar ook wel een beetje spannend. “We hebben hier nooit problemen met de verschillende gemeenschappen. Hier zitten zo veel nationaliteiten. Dat speelt niet. Het is een leuke school en anders ook best een leuke straat. Het is zo jammer dat dit moet gebeuren.”

Verschillende buurtbewoners menen dat de families van de slachtoffers “wraak” zullen willen nemen op de familie van de schutter. “De politie beschermt hen nu.”

Eén winkelier drukt een oudere Turkse café-uitbater op het hart dat hij de jongeren moet aanmanen tot kalmte. “We zijn hier in België. Deze conflicten moeten we buiten houden.”