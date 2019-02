Politicologen: “In normale omstandigheden moet Schauvliege ontslag nemen, maar het zijn geen normale omstandigheden”

De politicologen Carl Devos (UGent) en Dave Sinardet (UA en VUB) zijn het erover eens dat de Vlaamse minister van Milieu en Klimaat nog moeilijk kan aanblijven. “In normale omstandigheden moet Joke Schauvliege altijd aftreden. Ze heeft manifest gelogen, en dan nog over iets dat zo zwaarwichtig is als de Staatsveiligheid,” zegt Devos. Alleen is niet zeker dat ze ook ontslag neemt. Op drie maanden voor de verkiezingen is dat niet evident, luidt het.