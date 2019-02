Vraag om moordproces op te schorten nadat kroongetuige verklaart dat politie hem het moordverhaal “had ingefluisterd”

Temse / Appels - Het openbaar ministerie heeft gevraagd om het moordproces rond Ihsan Celik op te schorten. De reden: een onderzoek bij Comité P naar de agent die het cruciale verhoor afnam van Carlo V.H., de kroongetuige die maandag verklaarde dat de politie hem het moordverhaal “had ingefluisterd”. “Als ik niet met hen wou meewerken zou ik geen eten, drinken of schone lakens krijgen.”

De zwakbegaafde Carlo V.H. vertelde in 2011 na een verhoor van zes uur aan de agent die hem verhoorde dat hij getuige was geweest van de moord twee jaar eerder op de Turk Ihsan Celik in Steendorp. Een gedetailleerde verklaring die hij kort tijd later opnieuw introk.

Ook bij aanvang van het proces maandag in de correctionele rechtbank, waar hij samen met drie andere vermeende daders terechtstond, keerde hij niet op zijn stappen terug. “Heel dat moordverhaal werd mij ingefluisterd door de politie zelf”, herhaalde Carlo V.H. tientallen keren. “Ze hebben mij tijdens een pauze in de gang gezegd wat ik moest verklaren. Ze beloofden dat ik dan maar één jaar cel zou krijgen. Als ik niet met hen wou meewerken zou ik geen eten, drinken of schone lakens krijgen. Ihsan Celik ken ik eigenlijk helemaal niet.”

Nog voor de start van het tweede deel van de zitting dinsdag vroeg de procureur zelf om de verdere behandeling van de rechtszaak op te schorten. “We hebben een proces-verbaal opgesteld over de politieman die het verhoor van hem heeft afgenomen, en doorgestuurd naar het Comité P”, kondigde de openbaar aanklager aan. “Er zijn dingen gebeurd die onze wenkbrauwen doen fronsen en verder onderzoek vragen. Het onderzoek van Comité P zal vermoedelijk in april afgerond zijn. Dan krijgen alle partijen inzage in de resultaten ervan.”

De betrokken politieagent zou normaal gezien dinsdag moeten getuigen hebben in de rechtbank, maar meldde zich ziek.