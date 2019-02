Loopt het toch nog mis bij Liverpool? Klopp wordt zenuwachtig, kritiek op spelniveau en Gerrard-complex duikt weer op

Na het 1-1 gelijkspel op het veld van West Ham ziet Liverpool de concurrentie naderen. Door het tweede puntenverlies op rij in één week tijd is het verschil met naaste achtervolger Manchester City geslonken tot amper drie puntjes. De nervositeit stijgt in Liverpool, niet in het minst bij coach Jurgen Klopp. Al ontkent die dat in alle toonaarden maar zijn gedrag op het veld was niet mis te verstaan.

LEES OOK. Liverpool laat voor tweede week op rij punten liggen na misser van Divock Origi in blessuretijd

Hoewel Manchester City vorige week verrassend onderuit ging op bezoek bij Newcastle, zijn de mannen van Pep Guardiola plots weer genaderd tot op drie punten van leider Liverpool. The Reds konden in 2019 enkel nog maar nipt winnen van Brighton (0-1) en Crystal Palace (4-3), gingen onderuit tegen Manchester City (2-1) op 3 januari en speelden nu dus twee keer 1-1 gelijk tegen West Ham en Leicester. Opvallend: in de eerste 20 wedstrijden liet Liverpool slechts zes punten liggen, in de laatste vijf wedstrijden werden al zeven punten verspeeld.

Liverpool points dropped in PL this season:

Opening 20 games - 6 points

Last 5 games - 7 points pic.twitter.com/OMBN2eIvhi — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 4 februari 2019

Bij Liverpool stijgt alleszins de nervositeit. Niet in het minst bij coach Jurgen Klopp, die het tijdens de wedstrijd aan de stok kreeg met zijn West Ham-collega Manuel Pellegrini en ook meermaals zijn frustraties uitte bij beslissingen van scheidsrechter Kevin Friend. Roch beweert de Duitser dat Liverpool geen last heeft van de druk van de leider.

Klopp: “Vreemde beslissingen van de ref”

“Het was natuurlijk niet onze beste wedstrijd mede door de tegenstander maar ook door de omstandigheden”, aldus Klopp die de geblesseerden Jordan Henderson en Gini Wijnaldum en de zieke James Milner moest missen. “We hadden echter ook goede momenten. We scoorden een doelpunt, dat achteraf wel buitenspel bleek te zijn.”

“Ikzelf wist niet dat het buitenspel was, maar de scheidsrechter moet dat bij de rust vernomen hebben”, vervolgde Klopp. “Want dat verklaart de tweede helft waarin hij enkele vreemde beslissingen nam, niet beslissend maar genoeg om het ritme te breken. Na de wedstrijd ging ik even met de ref praten maar ik was echt kalm en hij zei dat we niet met elkaar spraken. Ik kan het wel begrijpen, scheidsrechters zijn ook maar mensen en als ik in de eerste helft een fout had gemaakt, zou ik niet willen dat de kloof daarna groter zou worden.”

Even later herpakte hij zich: “Het was echter een verdiend gelijkspel voor West Ham. Wij hebben niet genoeg genoten van het spel. Het gaat niet om druk, maar om genieten van de situatie waarin je je bevindt. Maar we hebben 62 punten en hebben tot nu toe één wedstrijd (tegen Manchester City, red) verloren in het hele seizoen, wat zeer positief is.”

Pellegrini: “Hij kan nergens over klagen”

Pellegrini had weinig begrip voor de frustraties van Klopp: “Hij heeft al vaker vanuit buitenspel tegen mij gescoord. Hij versloeg me in Malaga zelfs met een doelpunt vanuit zeven meter buitenspel, dus hij kan nergens over klagen. Ook de laatste kans van Origi was een grote fout van de lijnrechter. Misschien vond hij het niet leuk dat we zo mijn ex-club Man City een handje hebben geholpen.”

Pellegrini explaining to Klopp how many points his Liverpool side have just dropped pic.twitter.com/uGkwJHY3HF — Martin (@MPH1982) 4 februari 2019

Kritiek op spelniveau

Analist Jamie Carragher was achteraf erg kritisch over zijn voormalige club: “Het was echt een slechte prestatie. Ik zou het niet eens op de druk van de titel willen steken. Ik denk gewoon dat er te veel spelers waren die slecht presteerden. Klopp heeft een grote fout gemaakt door rechtsachter Clyne te laten gaan. Ik begrijp niet waarom hij dat deed. Ik weet dat er toen een paar verwondingen waren, maar je hoeft Clyne niet te laten gaan. James Milner speelt daar nu maar dat is duidelijk niet zijn beste positie.”

Gerrard-complex?

Klopp wil duidelijk alle druk afhouden, maar stilaan duikt het “Gerrard-complex” toch weer op in Liverpool.

Liverpool leek in 2014 de eerste landstitel sinds 1990 te pakken, tot The Reds op eigen veld van Chelsea verloren, waardoor City weer de betere papieren had. Club-icoon Steven Gerrard ging grandioos in de fout want toen hij uitgleed kon Demba Ba scoren en dat bleek achteraf cruciaal in de titelstrijd.

Watch out Liverpool: Pep's coming for you... pic.twitter.com/ojaaHrNRau — totalBarça (@totalBarca) 4 februari 2019

Op sociale media waren er echter nog enkele originele reacties:

Liverpool dropping points in the title race like... pic.twitter.com/R0bhdt4oIC — FootballJOE (@FootballJOE) 4 februari 2019