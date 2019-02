Chique volk op liefdadigheidsdiner Vincent Kompany: trainers van Manchester City én United, maar ook Noel Gallagher (Oasis)

Vincent Kompany heeft maandagavond een galadiner voor een liefdadigheidsorganisatie in Manchester georganiseerd. Zijn status als legende in de Engelse Premier League werd nog kracht bijgezet door de sterren die zich er verdrongen. Uiteraard tekende zijn team Manchester City present, maar ook Ole Gunnar Solskjaer, trainer van stadsrivaal Manchester United, kwam opdagen. Nog op het appel: Noel Gallagher, ex-zanger van Oasis, en Gary Lineker, de presentator van de bekende Engelse voetbalshow Match of the day. En natuurlijk kon burgemeester Andy Burnham niet ontbreken...

Het event stond in het teken van het terugdringen van dakloosheid in Manchester, een initiatief van burgemeester Andy Burnham. Het diner ging door in het plaatselijke Hilton-hotel, waar tal van grote namen present tekenden. Gasten konden een tafel reserveren voor prijzen van 5.000 tot 10.000 pond.

Kompany met Andy Burnham, de burgemeester van Manchester. Foto: Photo News

Noel Gallagher, zanger van de inmiddels stopgezette Britse band Oasis en notoir fan van Manchester City, trad op. Gary Lineker, de vaste presentator van de Engelse voetbalshow Match of the day, was de gastheer.

Volgens de Engelse pers kwamen Pep Guardiola, trainer van Manchester City, en Ole Gunnar Solskjaer, coach van Manchester United, als eersten aan. “Vanavond gaat niet om blauw of rood, het draait om Manchester”, sprak Solskjaer bij The Daily Mail.

Ole Gunnar Solskjaer en assistent Mike Phelan. Foto: Photo News

Kompany gaf ook een bevlogen speech op het event, waarbij hij de rivalen van Manchester United uitdrukkelijk dankte voor hun aanwezigheid. “Ik denk dat het klasse is dat Ole Gunnar Solskjaer en Mike Phelan (zijn assistent, nvdr) hier zijn”, vertelde hij. “Er is geen match ter wereld die ik liever wil winnen dan de derby tegen hen. Maar als we de handen in elkaar slaan in de strijd tegen grotere problemen, kunnen we ontzettend sterk zijn.”

De kapitein van Manchester City speelt inmiddels al elf jaar in Manchester. In die tijd werd hij drie keer kampioen met de club en speelde hij maar liefst 347 wedstrijden. Hij werd ook één keer uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Engeland.

Vincent Kompany en zijn vrouw Carla. Foto: Photo News

Kevin De Bruyne en zijn vrouw Michèle Lacroix. Foto: Photo News

Manchester City-trainer Pep Guardiola. Foto: Photo News

Manchester City-spelers John Stones, Ilkay Gündogan en Leroy Sané. Foto: Photo News

Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjaer. Foto: Photo News

Sergio Aguëro (rechts) en gezelschap. Foto: Photo News