Bekende biersite RateBeer volledig in handen van AB InBev

De bekende biersite RateBeer is volledig in handen van AB InBev, de grootste brouwer ter wereld. Dat schrijft De Tijd en wordt door de biersite op Twitter bevestigd.

ZX Ventures, een divisie van AB InBev, had al eerder een minderheidsbelang genomen in RateBeer. Maar nu heeft de Belgisch-Braziliaanse brouwer de site volledig in handen.

RateBeer is een wereldwijd erkende bron voor informatie over bier. De site is ook bekend om zijn awards voor beste bieren, brouwerijen of cafés.

Niet alle bierliefhebbers zijn even enthousiast over de nieuwe eigenaar van RateBeer. Ze vragen zich af hoe onafhankelijk een site die bier recenseert kan zijn als die in handen is van een brouwer.