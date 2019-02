Ook scheidsrechtersbaas wijst videoref nu terecht: “Club Brugge had altijd penalty moeten krijgen”

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft op de website van de Belgische voetbalbond zijn oordeel gegeven over de tussenkomsten van de videoref van afgelopen weekend. “De VAR had de scheidsrechter altijd naar het scherm moeten roepen voor een strafschop”, zegt hij over de fase waarbij Club Brugge-speler Hans Vanaken omver gelopen werd door AA Gent-middenvelder Birger Verstraete. Volgens Verbist waren de rode kaart voor Club Brugge-speler Emmanuel Dennis en het afkeuren van het knappe doelpunt van Mehdi Carcela in de topper Standard-Anderlecht wel terecht.