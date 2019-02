CD&V-voorzitter Wouter Beke reageert op uitspraken Schauvliege: “We gaan verder overleggen binnen de partij”

Brussel - “We hebben een heel constructieve vergadering gehad.” Dat zei CD&V-voorzitter Wouter Beke na afloop van de fractievergadering in het Vlaams Parlement. “Minister Schauvliege heeft tekst en uitleg gegeven, ze heeft zich ook geëxcuseerd. Dat is iets wat in de politiek niet vaak gedaan wordt als er een fout gemaakt wordt.”

In een toespraak bij het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) heeft minister Schauvliege opmerkelijke verklaringen gedaan over de klimaatbetogers en -acties. “Er zit wel wat meer achter dan een spontane solidariteitsactie voor het klimaat”, verklaarde ze onder meer. Ook gaf ze aan informatie te hebben gekregen van Staatsveiligheid, nadien bleek dat een leugen te zijn. Intussen gaf Schauvliege toe dat ze een fout heeft gemaakt, maar het kwaad is geschied: de partij Groen eist het ontslag van de klimaatminister.

Maar moet Schauvliege opstappen of niet? De partij zat dinsdagvoormiddag samen om de kwestie te bespreken, maar finaal is het CD&V-voorzitter Wouter Beke die erover zal oordelen. “Ze heeft tekst en uitleg gegeven aan de fractieleden en we gaan nu alles verder samen bekijken”, zei Beke alvorens samen met viceminister-president Hilde Crevits en Joke Schauvliege zelf te vertrekken. Vermoedelijk wordt er nu verder vergaderd op het partijhoofdkwartier.

Een partijtopper heeft na afloop van de vergadering “de indruk dat er begrip was voor de enorme druk waaronder Schauvliege stond”. Er is sprake van honderden mails en sms’en die ze de afgelopen weken heeft gekregen. Het is volgens hem een dubbeltje op zijn kant of de minister kan aanblijven.