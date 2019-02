Lokeren ontslaat Geoffrey Mujangi Bia “om dwingende redenen”

Rode lantaarn Lokeren heeft Geoffrey Mujangi Bia na amper enkele maanden bij de club op staande voet ontslagen. Wat de reden is voor het ontslag is nog niet duidelijk, al laat de club op Twitter weten dat het om “dwingende redenen” gaat. Bia had nog een contract tot juni 2019.

Lokeren had Mujangi Bia, die in het verleden nog furore maakte bij Standard, in september van vorig jaar teruggehaald naar België. De middenvelder zat op dat moment zonder club nadat hij zijn contract bij het Turkse Kayserispor verbroken had. Sinds zijn overgang kwam Mujangi Bia vier keer in actie voor Lokeren, waarvan geen enkele keer als basisspeler. Hij viel de afgelopen weken nog in tegen Eupen (4-1 verlies) en Zulte Waregem (0-3 verlies).

Bij Lokeren willen ze voorlopig niets kwijt over de reden voor zijn ontslag. Het is wel een feit dat hij meermaals te laat kwam op training. Mujangi Bia speelde maandagavond nog mee in de beloftenwedstrijd op het veld van Standard. Tijdens de rust stond Lokeren al 5-0 achter en moest Mujangi Bia in de kleedkamer blijven.