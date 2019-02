Brussel - De Britse eerste minister Theresa May komt donderdag naar Brussel voor een gesprek met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Dat heeft de woordvoerder van Juncker dinsdag aangekondigd. Woensdag komt de Ierse premier Leo Varadkar langs bij Juncker.

De gesprekken zullen uiteraard over de brexit gaan. Het Britse parlement heeft het terugtrekkingsakkoord dat May met de EU was overeengekomen met een grote meerderheid weggestemd, maar stuurde May vorige week terug naar de onderhandelingstafel. Er wordt van haar verwacht dat ze een alternatief afdwingt voor de gewraakte ‘backstop’ voor de Ierse grens, maar de EU wil niet van nieuwe onderhandelingen weten.