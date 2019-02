Na anderhalf jaar weer actie in opgedoekte gezelschapsbar: “Plots barstte de hel los”

Toen bar Exit aan de Leuvensesteenweg in Aarschot nog open was, hoorde buurman en tuinarchitect Armand Mathijs soms geluiden die thuishoren in een ‘natuurfilm’. Na de sluiting van de zaak, intussen ruim anderhalf jaar geleden, werd het daar muisstil, tot gisterochtend de hel losbarstte.

“Ik was na een sanitaire stop weer in bed gekropen”, vertelt Armand. “Het was ongeveer vijf uur. Een kwartier later volgde een gigantische knal.”

Speciale eenheden van de politie hadden in de opgedoekte ...