Child Focus vraagt via memorandum politieke acties voor veilig internet

Child Focus heeft dinsdag naar aanleiding van Safer Internet Day een memorandum overhandigd aan ontslagnemend minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open VLD). Daarmee nodigt Child Focus de politieke wereld uit om acties te ondernemen voor een beter internet. Ook de Bulgaarse eurocommissaris Mariya Gabriel bezocht Child Focus dinsdag.

In het memorandum formuleert Child Focus aanbevelingen voor het versterken van de wetgeving voor een beter internet dat veilig is voor kinderen. Een van de aanbevelingen is om kinderen te sensibiliseren in digitale en mediawijsheid door dit als vak op te nemen in de beleidslijnen van het onderwijs, door een reeks reportages te lanceren op de openbare omroepen of om voor bepaalde sites een minimumleeftijd op te leggen en dat te beveiligen met een ID-kaartlezer.

Dinsdag lanceerde Child Focus ook een mobiliseringscampagne via www.samenvooreenbeterinternet.be. Op die site kan iedereen van burger tot politicus, ouder, jongere of leerkracht zijn engagement tonen en concrete acties kiezen. Een leerkracht kan zich bijvoorbeeld engageren om het nummer van Child Focus uit het hoofd te kennen en door te geven of een jongere kan zich engageren om geen naaktfoto’s door te sturen van vrienden.

Sexting (het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten of foto’s of video’s van zichzelf via mobiele telefoons of andere media), sextorsion (afpersing via doorgestuurde naaktbeelden) en grooming (seksueel contact leggen van pedofielen met jongeren) zijn de grootste problemen waarmee het gratis noodnummer 116 000 van Child Focus wordt geconfronteerd.