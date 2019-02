Waarom het magnetische noorden zich almaar sneller (richting Rusland) verplaatst

Het magnetische noorden is de voorbije decennia zo snel verplaatst dat vroegere schattingen volgens wetenschappers niet meer volstaan voor een precieze navigatie. Daarom hebben ze, een jaar vroeger dan gepland, een update gegeven over de exacte locatie. Wat blijkt: het magnetische noorden schuift almaar meer op richting Rusland. Voor de complotdenkers: ene Vladimir Poetin heeft hier niets mee te maken.

Volgens de wetenschappers verplaatst het magnetische noorden zich ongeveer 55 kilometer per jaar en werd de internationale datumgrens in 2017 overschreden. “Het noorden schuift op van het Canadese Noordpoolgebied naar het Russische Siberië.

Maar waarom is die verplaatsing zo belangrijk voor ons? “Het kan problemen veroorzaken met de kompassen in onze smartphones en andere consumentenelektronica. Ook vliegtuigen en schepen vertrouwen deels op het magnetische noorden als navigatiemiddel”, aldus geofysicus en hoofdonderzoeker Arnaud Chulliat van de universiteit van Colorado. Gps-systemen worden niet beïnvloed omdat zijn werken op basis van satellietgegevens.

Het Amerikaanse leger gebruikt het magnetische noorden voor navigatie en de namen van start- en landingsbanen voor vliegtuigen zijn gebaseerd op hun verhouding ten opzichte van het magnetische noorden. Als dat verandert, moeten ook de namen aangepast worden.

Turbulentie

Normaal gezien wordt de locatie van het magnetische noorden eens om de vijf jaar geüpdatet, maar door de snelle verschuiving zagen de wetenschappers zich genoodzaakt de aanpassing al een jaar vroeger dan gepland te doen.

Sinds de eerste meting in 1831 is het magnetische noorden al ruim 2.300 kilometer opgeschoven richting Rusland. Sinds 2000 is de snelheid gestegen van ongeveer 15 kilometer naar ongeveer 55 kilometer per jaar. De oorzaak daarvoor is turbulentie in de buitenste kern van onze aarde. Daar bevindt zich een hete, vloeibare “oceaan” van ijzer en nikkel waarvan de beweging een elektrisch veld tot stand brengt. “Dat kunnen we magnetisch weer noemen”, aldus geofysicus Daniel Lathrop.

Noord wordt zuid en andersom

Opmerkelijk: het magnetische zuiden beweegt trager dan het noorden. Over het algemeen bekeken wordt het magnetische veld van de Aarde zwakker. Volgens experts zou het na verloop van tijd uiteindelijk zelfs omkeren en zal het magnetische noorden het zuiden worden en andersom. In de geschiedenis van de Aarde is dat al meermaals gebeurd, al was de laatste keer wel meer dan 780.000 jaar geleden. Wanneer de volgende “flip” staat te gebeuren, kunnen de experts niet exact zeggen. “Binnen een 1.000-tal jaar?”