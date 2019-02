17-jarige belofte van OH Leuven overleden na zwaar ongeval

Heusden-Zolder - Tragisch nieuws voor OH Leuven: gisteravond overleed de 17-jarige belofte Ali Tercan aan de gevolgen van een zwaar ongeval dat al dateert van 21 januari. Tercan zou in maart pas 18 jaar worden.

In de nacht van zondag op maandag op 21 januari liepen vier slachtoffers rond 1 uur verwondingen op bij een zwaar ongeval op de E314 in Genk richting Leuven. Bij de botsing waren twee voertuigen betrokken. In een eerste auto raakte een persoon gewond, in het tweede voertuig raakten drie mensen gewond. Ali Tercan zat in de tweede auto en was er het ergst aan toe. Gisterenavond is hij in het ziekenhuis overleden.

Tercan woonde in Heusden-Zolder maar speelde bij de beloften van voetbalclub OHL. Tijdens de match van vorig weekend droegen de spelers van de eerste ploeg van OHL nog een t-shirt met een foto van Tercan "Keep Fighting"...

Morgen zal de uitvaart al plaatsvinden in de moskee van Heusden-Zolder.