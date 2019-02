Ruud Vormer excuseert zich voor de groep bij Club Brugge, Jelle Vossen traint voluit mee maar Wesley staat aan de kant

Club Brugge-trainer Ivan Leko en aanvoerder Ruud Vormer hebben vandaag de plooien gladgestreken na de omstreden wissel van vorige zondag tegen Gent. Na een individueel gesprek bood Vormer zijn excuses aan voor de groep.

LEES OOK. Onze Chef Voetbal legt uit waar het misloopt tussen Club Brugge-trainer Ivan Leko en Ruud Vormer, en geeft Real Madrid als voorbeeld

Vormer zei dat hij een fout had gemaakt door boos te reageren na zijn wissel en een sporttas een trap te verkopen. Even later kwam Vormer bij de eerste spelers naar buiten om te trainen in aanloop van de derby tegen Cercle Brugge zondag.

Jelle Vossen kon voor het eerst sinds zijn knieblessure de groepstraining van anderhalf uur volledig meedoen. Als hij geen reactie ondervindt, komt hij in aanmerking voor een wedstrijdselectie zondag. Achter de naam van Wesley staat een vraagteken. De Braziliaan ondervindt hinder na een trap aan de enkel en traint uit voorzorg enkele dagen niet mee.

Video: bla

Arnaut Danjuma traint nog steeds individueel. Cercle komt te vroeg voor de Nederlander. Om de geschorste Dennis te vervangen komen Dion Cools en Clinton Mata in aanmerking.