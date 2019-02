Petrov zet poort naar Play-off 2 open voor Westerlo

Wachten op Godot, wachten op een goal. Tien minuten voor het einde schonk invaller Sava Petrov met een ­knappe solo Westerlo de volle buit ­tegen een zwak Tubeke: 1-0. Met nog drie wedstrijden op het programma doen de Kemphanen een uitstekende zaak voor dat laatste ticket voor Play-off 2.

De wind blies stevig in het Kuipje. De vlaggen stonden strak gespannen, net als de zenuwen van debutant Christian Brüls. Met slechts drie trainingen in de benen gunde Bob Peeters de ‘verloren zoon’ van Westerlo zijn wederoptreden in het blauw-gele shirt. Na een mislukt avontuur in Cyprus moet Brüls bij de Kemphanen zorgen voor een extra ­kwaliteitsinjectie, in de hoop zo het ­felbegeerde ticket voor Play-off 2 af te dwingen. Centraal achterin werd de ­geschorste Maxime Biset vervangen door Noël Soumah, Gilles Dewaele verwees Junior Oto’o naar de bank.

Soumah op de paal

Het financieel geplaagde Tubeke werd in de openingsfase achteruit geduwd door Westerlo. Tussen de regenval door zorgden Brüls en Naessens voor de eerste verhitte fase van de wedstrijd. Na fraai samenspel stond doelman Defourny alert te keepen. Het blok van Tubeke ­stelde niet veel voor en Peeters bleef zijn manschappen vooruit schreeuwen. ­Halverwege de eerste helft moest ­Martens aan de alarmbel trekken om een tegenaanval met Kurt Abrahams lam te leggen. De halve doelkansen stapelden zich op bij Westerlo, maar echt concreet gevaar bleef uit. Tien minuten voor het einde van de eerste helft borstelde ­Abrahams het leer op de kruin van ­Soumah, maar zijn poging likte de buitenkant van de paal. Doelman Defourny laakte het zwakke optreden van zijn ­verdediging.

Wereldse solo

Na de eerste helft bleven we toch op ­onze honger zitten. Dewaele haalde de achterlijn, maar de vingertoppen van ­Defourny brachten van dichtbij redding op een schot van Naessens. Het morrende publiek wreef zich later in de partij dan maar zelf in de handen om het enigszins warmer te krijgen, want het spelbeeld was allesbehalve hartverwarmend. Na ruim een uur spelen toonde Abrahams zijn goede wil om de wedstrijd open te breken met een treffer, maar diens schot uit de tweede lijn verdween wederom in de handen van de Waals-Brabantse ­doelman. Tien minuten voor tijd was het moment de gloire van invaller Sava Petrov gekomen. De Serviër startte zijn wereldse solo aan de middellijn en rolde heel ­Tubeke op: 1-0. De bezoekers kregen in negentig minuten geen uitgespeelde kans bij elkaar gevoetbald. Westerlo mag ­blijven dromen van Play-off 2.