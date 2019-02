In beeld: zo zagen de tunnels eruit die inbrekers gebruikten om Antwerpse bank te beroven

Antwerpen - Zondagavond slaagden overvallers erin een bankfiliaal van BNP Paribas Fortis leeg te roven. Ze deden dat op spectaculaire wijze: via de riolering en zelf gegraven tunnels raakten ze tot in de kluizenzaal van de bank. Ondertussen geven de allereerste beelden van dat ondergrondse netwerk een blik op wat de meest geruisloze bankroof in jaren lijkt te zijn.

De overval, vermoedelijk gepleegd door drie mannen, doet denken aan Amerikaanse misdaadfilms. Aan de voorzijde van de BNP Paribas Fortis-bank op de Belgiëlei in Antwerpen leek afgelopen weekend alles normaal, maar in de kluizenzaal van het filiaal ging het er minder rustig aan toe. Daar zat een gat in de muur, net groot genoeg om een mensenlichaam door te wurmen. Een dertigtal kluizen bleken achteraf opengebroken. De daders zijn – wellicht zaterdag al – via twee tunnels en 400 meter riool tot in het bankgebouw geraakt. Ze zijn tot op vandaag spoorloos.

Op de eerste beelden van de tunnels, ons aangereikt door VRT, is te zien hoe hun ondergrondse gangenstelsel eruitzag. Onder meer het stutwerk en de elektriciteitsdraden vallen op.

Er bestaat geen twijfel over dat het een bijzonder hachelijke onderneming was om door de tunnels te kruipen. “Ik weet niet hoe de inbrekers hier levend zijn uitgekomen”, zei Els Liekens, ingenieur bij waterzuiveringsmaatschappij Aquafin, eerder aan onze redactie.

Dat de bankrovers zich op het waanzinnige af voorbereid hebben, is wel duidelijk. “Ze kenden die riool, die trouwens pas onlangs is heraangelegd, van binnen en van buiten. En ze wisten de kluizenzaal liggen. Het is dus niet ondenkbaar en zelfs waarschijnlijk dat ­iemand hen van binnenuit geholpen heeft”, klinkt het bij verschillende klanten.

LEES OOK. Het leek een onmogelijke onderneming, maar het is toch gelukt: zo gingen de overvallers van de bankroof in Antwerpen te werk (zonder dat iemand argwaan kreeg) (+)

Dertigtal kluisjes leeggeroofd

De precieze omvang van de buit is nog niet bekend. Naar verluidt telt de ondergrondse kluizenzaal van het bankkantoor tussen de 700 en 1.000 safes. In een welbepaalde zone zijn twintig tot dertig kluisjes leeggehaald.

De roof werd zondag ontdekt door een veiligheidsman van de bank. Speurders hopen nu met camerabeelden, wellicht van in de bank en van in de Nerviërsstraat, de ­daders op het spoor te komen.

De slachtoffers hebben de verzekering gekregen dat de bank hen volledig zal uit­betalen. “Tenminste, dat beloven ze. Maar het wordt moeilijk om te bewijzen wat er in de kluis ligt. Dus naast de onbetaalbare emo­tionele waarde, wordt deze zaak nog een heel verzekeringsgedoe”, klinkt het

LEES OOK. Bankkraak Antwerpen: inbrekers kropen met gevaar voor eigen leven door rioolbuizen