Commissie Leefmilieu met Joke Schauvliege uitgesteld

De commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement waar minister Joke Schauvliege (CD&V) normaal aanwezig had moeten zijn, is uitgesteld van 14 tot 15.30 uur.

Minister Schauvliege kwam maandag onder vuur te liggen omwille van een omstreden speech bij het Algemeen Boerensyndicaat. De partijtop beslist in de loop van dinsdagnamiddag of ze kan aanblijven als minister en in mei de Oost-Vlaamse lijst kan trekken.

De commissie wordt alvast uitgesteld tot 15.30 uur. De parlementsleden kregen te horen dat die “tot nader bericht” dezelfde agenda zal hebben, dus met de vragen aan de minister.

