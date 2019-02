Inbreker dringt binnen in plaats van buiten in Leuvense ‘escape room’: “Jammer, nu heeft hij heel wat leuke puzzels en raadsels mislopen”

Leuven - Een man heeft zondagavond ingebroken in Exitroom, een ‘escape room’ op het Leuvense Margarethaplein. Dat meldt de Leuvense lokale politie. “Het concept is voor sommigen verwarrend. Dat begrijpen we”, schrijven de uitbaters op Facebook. “Maar nu heeft deze beste man heel wat leuke puzzels en raadsels mislopen.”

De zaakvoerders stelden de inbraak maandagnamiddag vast. “Het is de bedoeling om binnen de 60 minuten uit een van onze kamers te ontsnappen”, schrijven ze bij enkele bewakingsbeelden waarop de verdachte te zien is. “Iets minder om ons na sluitingstijd een bezoekje te komen brengen en elk van de kamers maar een paar minuutjes te bekijken. (...) Deze beste man heeft zo dus heel wat leuke puzzels en raadsels mislopen, en dat is jammer. Want op die manier hebben we hem niet de ervaring kunnen geven waarvoor we bij Exitroom zo bekend zijn: Een super gastvrije ontvangst door één van onze gamemasters en absolute top kamers vol leuke puzzels, raadsels en uitdagende doe-opdrachten.”

De hele inbraak werd op band vastgelegd door een bewakingscamera. Om binnen te komen, forceerde de indringer een raam aan de achterkant van het gebouw. Binnen werd een drankautomaat beschadigd en het geld er uit gehaald. Voorts werd een kassa opengebroken, ook dat geld was verdwenen. Ook een iPad werd door de inbreker meegenomen.