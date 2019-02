Tomecak verlaat Club Brugge en keert terug naar Kroatië

Het Kroatische NK Rijeka heeft dinsdag de terugkeer van verdediger Ivan Tomecak bekendgemaakt. De 29-jarige rechtsachter verlaat Club Brugge al één kalenderjaar voor de Kroatische vice-kampioen. Tomecak kwam in twaalf maanden in blauw-zwarte loondienst slechts tot negen officiële duels (en één goal). Hij tekende in Rijeka een contract tot het einde van het seizoen.

Tomecak verdedigde eerder al de kleuren van Rijeka tussen 2013 en 2015. Nadien trok het jeugdproduct van Dinamo Zagreb naar het buitenland. Na passages bij het Oekraïense Dnipro Dnipropetrovsk (2015-2016) en het Saoedi-Arabische Al-Nassr (2016-2017) sloot hij in augustus 2017 aan bij KV Mechelen. Tomecak maakte bij Malinwa meteen zo’n indruk dat blauw-zwart hem na een half jaar naar het Jan Breydelstadion haalde. Bij Club kwam hij in de terugronde van vorig seizoen slechts tot zes duels, waarvan geen enkele in Play-off 1. Zijn aandeel in de Brugse titel was dan ook minimaal. Dit seizoen speelde hij enkel in de eerste drie competitiewedstrijden mee.

Rijeka staat in de Kroatische HNL Liga na negentien speeldagen vierde (34 ptn), een plaats die op het einde van het seizoen goed is voor deelname aan de voorrondes van de Europa League. Leider Dinamo Zagreb (48 ptn) telt een straat voorsprong.