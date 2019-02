BNP Paribas Fortis informeert klanten die kluis hebben in getroffen filiaal in Antwerpen

Antwerpen - BNP Paribas Fortis is begonnen met het informeren van klanten die een kluis hebben binnen de perimeter in het filiaal aan de Belgiëlei in Antwerpen, waar het voorbije weekend is ingebroken. Pas nadat al die klanten bereikt zijn en een verklaring op eer hebben afgelegd over de inhoud van hun kluis, kan de bank hen laten weten of hun kluis effectief is opengebroken.

BEKIJK. Zo zagen de tunnels eruit die inbrekers gebruikten om Antwerpse bank te beroven

In de kluizenzaal van het bankkantoor werd zondag een inbraak vastgesteld die via twee tunnels en de riolering werd uitgevoerd vanuit een pand in de nabije Nerviërsstraat. De daders zijn nog niet gevat. BNP Paribas Fortis wil nog steeds niets kwijt over het aantal getroffen kluizen, maar “het overgrote deel” bleef onaangeroerd. Aanvankelijk was de hele kluizenzaal echter verzegeld en kon de bank door de verzekeringsprocedure geen informatie kwijt aan de vele ongeruste klanten die er maandag opdoken.

In de loop van maandag werd beslist om met een perimeter te werken waarbinnen alle getroffen kluizen zich bevinden. Klanten van kluizen buiten die perimeter kunnen op die manier al geruststellend nieuws krijgen. Wie een kluis binnen de perimeter heeft, zal pas later vernemen of de kluis effectief werd opengebroken of beschadigd, en of er iets gestolen werd. Eerst moeten die klanten een verklaring op eer afleggen over de inhoud van de kluis. Wie dat weigert, zal niet kunnen rekenen op een eventuele tussenkomst van de verzekering, klinkt het.

BNP Paribas Fortis zegt er alles aan te doen om de klanten in kwestie zo snel mogelijk te contacteren, maar nog niet iedereen kon al worden bereikt.

Intussen zijn buiten de herstellingswerkzaamheden aan de riolering begonnen. Ook de bank hoopt snel met herstellingen te kunnen beginnen.