1.200 jaar oude Bijbel ontdekt in zuidoosten van Turkije

In het zuidoosten van Turkije is tijdens een operatie tegen kunstsmokkelaars een 1.200 jaar oude Bijbel ontdekt. Drie verdachten werden maandag gearresteerd toen ze in Kayapinar probeerden het oude boek aan de man te brengen. Dat deelde het bureau van de gouverneur van Diyarbakir dinsdag mee in een communiqué. De Bijbel telt 34 pagina’s in reliëf met goud. In totaal werden zes verdachten opgepakt, meer bijzonderheden zijn niet bekend.

In de Anatolische regio liggen tal van heilige sites die vereerd worden door christenen. De Turkse autoriteiten proberen recentelijk de smokkel van oude artefacten in te dijken.

De Hagia Sophia in de Turkse culturele hoofdstad Istanboel is een voormalige Oosters-orthodoxe kathedraal die ooit de grootste was van het christendom en de wereld. De Ottomanen verbouwden de kerk in 1453 tot een moskee. In 1935 werd het monumentale gebouw een museum. Christenen vormen een kleine minderheid in de overwegend moslimbevolking van Turkije, een land met 82 miljoen inwoners.