Beslissing om twaalf profs met U21 te laten spelen zorgt voor wrevel binnen Anderlecht: In Youth We Trust? Niet altijd

Anderlecht liet gisteren twaalf spelers van de A-kern meedoen in de beloftematch tegen Club Brugge (3-1). Dat zorgde intern voor animo. Jonkies die een seizoen lang knokten om Play-off 1 te halen, moesten voor de topper hun plaats bij de U21 afstaan aan gasten als Sanneh, Saief, Milic, Appiah, Gerkens… En dat terwijl RSCA van doorstroming van de jeugd een pijler maakte in de politiek van de club. In Youth We Trust? Euh. Soms toch.