Speurder onder vuur over ondervraging zwakbegaafde in tien jaar oude moordzaak

Dendermonde - Er ligt een speurder onder vuur in een tien jaar oude moordzaak in Temse. De agent van de federale gerechtelijke politie zou normaal dinsdag door de Dendermondse rechtbank verhoord worden als getuige in de zaak, maar daagde niet op. Hij is ziek.

Bij de start van het proces kwam echter aan het licht dat het Comité P ook een opsporingsonderzoek tegen de politieman voert naar aanleiding van de verhoren van de zwakbegaafde Carlo V.H., een van de vier beklaagden in de moordzaak. “Er zijn daar dingen gebeurd die de wenkbrauwen doen fronsen”, zei de openbaar aanklager. “Het Comité P onderzoekt dit nu met de grootste prioriteit.”

Geen eten of drinken krijgen

V.H. beweerde eerder al dat hij verklaringen “onder druk van de speurders” aflegde. “Ze fluisterden me in wat ik moest zeggen, en als ik dat niet deed, zou ik geen eten en drinken krijgen”, verklaarde de beklaagde op het proces dat maandag van start ging.

Sohaib A., Sohin O., Carlo V.H. en Abdessalem B. moeten zich verantwoorden voor moord op de 41-jarige Turk Ihsan. Die werd in juni 2009 dood teruggevonden in een natuurgebied in Temse. Hij had een strop rond de hals. De man bleek enkele dagen voordien gewurgd te zijn en later gedumpt.

De politie tastte erg lang in het duister naar een spoor in de zaak. Uiteindelijk kwam er een doorbraak toen de vader van een medeplichtige uit Temse naar de politie stapte en vertelde over de moord. Die zou kaderen in een afrekening binnen het drugsmilieu.

De rechtbank hoorde dinsdag een reeks deskundigen die hun mening gaven over de verhoren die plaatsvonden bij V.H. Ook zij komen tot de slotsom dat er “vragen gesteld moeten worden bij de manier van verhoren en er voorzichtig met de verklaringen van V.H. moet worden omgesprongen”. Carlo V.H. was indertijd zelf naar de politie gestapt en gaf de agenten details over de moord en dumping van het lijk, maar trok al zijn verklaringen later weer in. A. en B. ontkennen iets met de moord te maken te hebben en O. liet verstek gaan.

Het proces wordt voortgezet op 25 april. Tegen dan moet het onderzoek van het Comité P rond de speurder afgerond zijn.