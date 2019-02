OVERZICHT. Zo vaak werd er vorig jaar op snelheid gecontroleerd in jouw gemeente

Dendermonde was vorig jaar in Vlaanderen de absolute koploper als het op aantal flitscontroles aankomt. Dat meldt de Facebookpagina PolCon - Politie Controles op basis van de bijna 6.000 meldingen die zij ontvingen. Hasselt en Aalter vervolledigen de top 3, zo blijkt. Bij de federale politie beklemtonen ze dat het niet om officiële cijfers gaat.

In het Oost-Vlaamse Dendermonde controleerde de politie vorig jaar liefst 184 keer op overdreven snelheid, zo meldt PolCon - Politie Controles in een persbericht. De Facebookpagina, die meer dan 80.000 volgers heeft, baseert zich daarvoor op in totaal 5.787 meldingen, ofwel ongeveer 16 flitslocaties per dag, die ze in 2018 ontvingen.

Nog meer

“Eigenlijk doen we er nog veel meer”, zegt Katleen Bombeke, woordvoerster van de lokale politie van Dendermonde. “184 op een jaar, dat is ongeveer één dag op twee. Terwijl we er minstens elke dag één doen en zelfs streven naar minstens twee controles per dag, van telkens twee uur lang. We zetten bewust heel hard in op verkeersveiligheid. We proberen vooral letselongevallen te vermijden en daarin spelen snelheidscontroles een belangrijke rol.”

In Hasselt waren er volgens de Facebookpagina 157 controles en in Aalter 149. Samen met Dendermonde vervolledigen zij de top 3. “Opmerkelijk”, luidt het in het persbericht. “Want geen van die drie steden staat in de top 3 van meest ongevalgevoelige steden. Die twijfelachtige eer is weggelegd voor Antwerpen, Gent en Brugge, zo blijkt uit statistieken van de federale politie. De prioriteit ligt jammer genoeg niet altijd bij de verkeersveiligheid. Dat blijkt nog maar eens uit onze cijfers.”

Bij de federale politie benadrukken ze dat het absoluut niet om officiële cijfers gaat. Meer nog. Eigenlijk zijn ze helemaal niet opgezet met initiatieven als PolCon - Politiecontroles. “Wettelijk gezien kunnen we er niets tegen inbrengen, maar als federale politie betreuren we zulke zaken omdat ze de verkeersonveiligheid vergroten. Aan de andere kant kan het wel het gevoel geven dat het risico op controle heel groot is door zo veel flitslocaties te verzamelen, wat dan weer een positief effect heeft.”

Het aantal flitscontroles, per gemeente, in 2018 (volgens PolCon - Politie Controles):