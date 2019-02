Spraakverwarring over tv-serie leidt tot vechtpartij op Groenplaats

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft dinsdag een jaar cel en 800 euro boete gevorderd voor twee Filipino’s die vorig jaar drie mannen te lijf waren gegaan op de Groenplaats in Antwerpen. Ze dachten dat de slachtoffers hen hadden uitgescholden voor homo’s, terwijl die gewoon over een tv-serie aan het praten waren.

De feiten speelden zich op 5 mei 2018 af op het terras van de McDonald’s, waar beklaagden John A. en John P. even een pauze namen van hun werk. De slachtoffers zaten wat verderop aan een tafeltje en waren over een Spaanstalige serie op Netflix aan het praten.

Een van hen vroeg op een bepaald moment aan zijn vriend wat “baja el arma” (leg het wapen neer, nvdr.) betekende. Ook John P. had dat gehoord. Hij liep op de vrienden af en deelde enkele vuistslagen uit. Een van de slachtoffers vluchtte weg, maar werd door John A. ingehaald. De vrienden waren te verbouwereerd om zich te verdedigen tegen de beklaagden, die hen niet alleen met hun vuisten bewerkten, maar hen ook schopten en met een dienblad sloegen.

Twee slachtoffers waren een week arbeidsongeschikt, de derde een dag. Op camerabeelden van het incident was volgens de procureur duidelijk te zien dat de slachtoffers niet geprovoceerd hadden. Ze hadden niets tegen de beklaagden gezegd en er was evenmin oogcontact geweest. De aanval was vanuit het niets gekomen.

De politie kon de beklaagden vatten op de Meir. Ze zeiden dat de slachtoffers hen beledigd hadden. “Het Spaanse ‘baja el arma’ zou ongeveer hetzelfde klinken als het Filippijnse woord voor ‘homo’. Beklaagden voelden zich aangesproken. Maar zelfs als de slachtoffers dat inderdaad in het Filipijns gezegd zouden hebben, dan was dat nog altijd geen reden om hen te lijf te gaan”, zei de procureur.