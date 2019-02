Spilfiguur van Antwerpse drugsfamilie opgepakt in Nederland

ANTWERPEN - In Nederland is een van de spilfiguren opgepakt van een Antwerpse familie die aan drugs- en mensenhandel deed en de winsten doorsluisde naar Marokko. De 61-jarige man was op de vlucht sinds december, toen de politie in Antwerpen in het kader van het onderzoek naar de bende op twaalf adressen tegelijkertijd binnenviel en zes andere verdachten arresteerde. Er werden toen ook vier cafés verzegeld aan de Turnhoutsebaan.

De in Nederland opgepakte verdachte werd intussen ook al overgeleverd aan ons land en is dinsdag door de onderzoeksrechter aangehouden. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. De man zou samen met zijn 59-jarige broer en een 31-jarige neef de bende hebben geleid. In Marokko staat of stond een 48-jarige zus van de twee spilfiguren in voor het beheer van het patrimonium van de familie, waaronder huizen, appartementen en gronden. Het gerecht vermoedt dat die gefinancierd werden door de bende en een rogatoire commissie legde intussen al beslag op zeven onroerende goederen.

Ook taxibedrijf en bakkerij

Daarnaast investeerde de bende ook in een taxibedrijf in het Nederlandse Eindhoven, een bakkerij in Marokko en een bedrijf dat zich in Nederland zou bezighouden met mantelzorg, maar eigenlijk alleen subsidies daarvoor opstreek. De hoofdverdachten leefden in ons land nochtans gewoon van een werkloosheids- of invaliditeitsuitkering.