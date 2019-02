Man in de VS gedood door explosie elektronische sigaret

In de Verenigde Staten is een 24-jarige man door de explosie van een elektronische sigaret om het leven gekomen. Een wetsdokter kwam tot die conclusie na het incident vorige week in de omgeving van Dallas in de zuidelijke staat Texas. Bij de ontploffing van de zogeheten verdamper werd zijn linker halsslagader doorgesneden, klinkt het.

Het slachtoffer zat in zijn auto voor een vaporshop of dampwinkel, toen de explosie plaatsvond, zei zijn grootmoeder op tv-zender NBC. De artsen probeerden tevergeefs een zeven centimeter lang stuk metaal uit zijn hals te verwijderen.

In de VS zijn al vaker ongevallen met elektronische sigaretten gebeurd. Minstens een daarvan kende ook een dodelijke afloop, toen een 38-jarige man in mei in Florida door splinters van een exploderende e-sigaret werd getroffen.

Volgens een rapport van het Federal Emergency Management Agency (FEMA) vonden er tussen 2009 en 2016 over heel het land bijna 200 explosies en branden plaats door e-sigaretten. Ongeveer 130 mensen raakten gewond, waarvan er net geen 40 van hen erg aan toe waren.

Een recent onderzoek in Virginia en Texas heeft aangetoond dat aan dergelijke incidenten nauwelijks ruchtbaarheid wordt gegeven en dat het echte cijfer veel hoger is. Het rapport heeft het over meer dan 2.000 explosies en brandwonden in de periode van 2015 tot 2017.