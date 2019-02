Tien maanden cel voor slaan voetbalsteward

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft dinsdag een 27-jarige man uit Grimbergen voor geweld tegen een voetbalsteward in Lommel veroordeeld tot 10 maanden effectieve celstraf en een boete van achthonderd euro. De feiten speelden zich op 3 februari 2017 af na de wedstrijd Lommel United tegen Cercle Brugge.

Het veld werd bestormd. Mboyo, speler van Cercle, had met een flagrante buitenspelgoal de match beslist. De man uit Grimbergen sympathiseerde met een Brusselse groep, die specifiek voor speler Ilombe Mboyo kwam supporteren. Een Mboyo-fan wilde richting Lommel-supporters gaan, toen een steward hem tegenhield. De steward werd tegen de grond geslagen, waarna de agressieveling wegliep.

Buiten het Soevereinstadion kon de politie hem aantreffen in de tuin van een woning. Onmiddellijk troepten verschillende personen samen, onder wie de twintiger uit Grimbergen. Een andere steward werd door de politie gevraagd met een zaklamp te schijnen om de man te boeien. Diezelfde steward werd langs achteren door beklaagde in een wurggreep vastgepakt. Het slachtoffer viel tegen een paal. Hij was kort bewusteloos en had een hersenschudding opgelopen. Een ambulance bracht de gewonde steward over naar het ziekenhuis. Het slachtoffer was meer dan een maand arbeidsongeschikt.

De beklaagde werd meermaals voor verhoor bij de politie uitgenodigd, maar was er nooit op ingegaan. Ondanks zijn jeugdige leeftijd was beklaagde al viermaal correctioneel veroordeeld. In 2010 werd hij door het Brusselse hof van beroep tot zes jaar cel veroordeeld voor de verkrachting van een minderjarige. Verder was hij al veroordeeld voor drugsdelicten, vernielingen, opzettelijke slagen, woonstschennis en afpersing.