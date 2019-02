Pijnlijk: Belgische scheidsrechters noemden Sébastien Delferière en Bart Vertenten als grote voorbeeld

Een studie van de ULB naar de Belgische scheidsrechter heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat een mokerslag de arrestatie van topscheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière moet zijn geweest voor de voetbalwereld. Uit de studie, die afgenomen werd voor het losbarsten van het voetbalschandaal, bleek immers dat de twee toppers een groot voorbeeld waren voor de 5.900 scheidsrechters op de Belgische velden.

Een pijnlijk zicht is het, even over halfweg de bevindingen van de Vrije Universiteit Brussel over de Belgische scheidsrechter. Met stip bovenaan de binnenlandse voorbeelden: Sébastien Delferière. Even verder in het lijstje: Bart Vertenten. De twee werden door het parket op 10 oktober van vorig jaar opgepakt en zaten zelfs even in de cel in verband met operatie Propere Handen. Het duo werd ook geschorst door de Belgische voetbalbond.

Het geeft alleen maar aan hoe groot de impact van hun arrestatie moet zijn geweest bij hun collega’s. De enquête werd in mei en juni van vorig jaar afgenomen, op een moment dat nog niemand weet had van verdachte etentjes of een percentje korting op een wagen.

Gemiddelde scheidsrechter is 38-jarige hoogopgeleide man

De studie van de ULB trachtte een beeld te schetsen van de gemiddelde scheidsrechter in België. Uit hun onderzoek blijkt dat scheidsrechters voornamelijk mannen zijn (maar liefst 97,5%). De gemiddelde leeftijd is 38 jaar, en de arbiters zijn over het algemeen hoogopgeleid en werkzaam als bediende of nog student.

Scheidsrechter Alexandre Boucaut blijkt het schoolvoorbeeld van een gemiddelde scheidsrechter te zijn: mannelijk, 38 jaar oud en hoogopgeleid. Foto: JEFFREY GAENS

Ze doen het niet meteen voor het geld, wel voor de functie en om in het voetbal te blijven. Gemiddeld besteedt een scheidsrechter zo’n 26 uur per maand aan zijn hobby. Een gebrek aan erkenning en een klimaat van geweld op en rond het veld zijn de grootste struikelblokken.

In België zijn er 5.900 Belgische scheidsrechters. 1.464 van hen vulden de bevraging in.