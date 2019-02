Bekerfinale tussen AA Gent en KV Mechelen van 1 mei wordt om 14u30 gespeeld

De bekerfinale tussen AA Gent en KV Mechelen wordt om 14u30 gespeeld. Dat werd dinsdagmiddag beslist. Eerder werd al bekendgemaakt dat de wedstrijd zou doorgaan op woensdag 1 mei. De Buffalo’s werden aangeduid als ‘thuisploeg’, al zal de wedstrijd uiteraard doorgaan in het Koning Boudewijnstadion. Beide teams krijgen 20.000 tickets toegewezen.

De loting was belangrijk voor de toewijzing van de tribunes. De fans van AA Gent nemen plaats in tribunes 1 en 2, die van KV Mechelen in tribunes 3 en 4, dus de andere kant van tijdens de bekerfinale van tien jaar geleden (KV Mechelen ging toen met 0-2 de boot in tegen Racing Genk, nvdr.). Beide clubs beschikken over 20.000 tickets. KV Mechelen, AA Gent en de KBVB zitten de komende weken samen om de ticketinformatie en start van de ticketverkoop verder te bepalen.

Dat de finale op 1 mei wordt gespeeld was al bekend. In samenspraak met de rechtenhouders, de veiligheidsdiensten, de stad Brussel, de clubs en de Pro League werd beslist om de match in het Koning Boudewijnstadion om 14u30 van start te laten gaan.

Voor beide clubs zal een Fan Village geopend worden aan de voet van het Atomium.